В ЕС готовы пойти на уступки по Brexit

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В Евросоюзе готовы при определенных условиях пойти на уступки Великобритании в вопросе границы с Северной Ирландией. Об этом в среду, 16 января, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило немецкое издание Handelsblatt.

В частности, в ЕС согласны не устанавливать видимую границу между британской Северной Ирландией и Ирландией, которая останется членом ЕС.

Отмечается, что ЕС, по сути, готов отказаться от контроля над своей будущей внешней границей в Ирландии, однако в ответ требует: если до выхода Великобритании из единого европейского рынка (не позднее 2022 года) с британцами не будет заключен договор о свободной торговле, то Северная Ирландия будет оставаться в едином европейском рынке до тех пор, пока такое соглашение не появится.

В таком случае пограничный контроль фактически будет осуществляться на побережье между Северной Ирландией и Шотландией.

По данным издания, Германия, Нидерланды и другие страны ЕС готовы пойти на эту уступку. Единственным условием они называют согласие Ирландии.

Между тем канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал предоставление Великобритании дополнительного времени для переговоров, чтобы избежать ее выхода из ЕС без заключения соглашения, сообщает Reuters.

При этом он подчеркнул, что нынешнее соглашение не может быть полностью пересмотрено.

«Главная цель — избежать жесткого Brexit. Если нам нужно больше времени, чтобы достичь этого, мы должны рассмотреть этот вариант», — сказал Курц.

Однако, ранее Мэй исключила продление сроков Brexit.

Как сообщалось, накануне депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Также они потребовали отставки правительства страны.

korrespondent.net