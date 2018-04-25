В ЕС инициируют новый режим санкций за нарушения прав человека

🔊 Воспроизвести

Европарламент принял резолюцию, призывающую к новым санкциям для наказания государственных и негосударственных субъектов, ответственных за грубые нарушения прав человека. Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

В резолюции Европарламент призывает к созданию нового режима санкций на уровне ЕС для замораживания активов и запрета выдачи виз лицам, участвующим в серьезных нарушениях прав человека.

Этот список должен содержать государственные и негосударственные субъекты, которые способствовали, физически, финансово или через акты системной коррупции, таким злоупотреблениям и преступлениям по всему миру.

Члены Европарламента заявляют, что решение о списке и исключении из него лиц, причастных к таким действиям, должна основываться на четких, прозрачных и специфических условиях, непосредственно связанных с совершенным преступлением, чтобы гарантировать тщательный судебный пересмотр.

Они также призывают страны Евросоюза создать механизм для введения санкций и общеевропейского надзора, поскольку за последние месяцы были случаи, когда европейские компании и страны нарушили санкции ЕС.

Новый режим санкций укрепил бы роль ЕС как глобального игрока в сфере прав человека и должен символически носить имя Сергея Магнитского, говорят депутаты.

Санкции против фигурантов так называемого «списка Магнитского» уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.

korrespondent.net