В ЕС меняют условия для дальнобойщиков

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В Евросоюзе меняют правила работы дальнобойщиков и компаний по автоперевозке грузов. DW объясняет, что известно о нововведениях и как они повлияют на российских и украинских водителей.

В Евросоюзе хотят усовершенствовать правила работы дальнобойщиков и компаний по автомобильной перевозке грузов. Основная цель изменений — обеспечить конкуренцию внутри ЕС и улучшить условия работы водителей.

Когда изменения примут — пока неизвестно. Пока что все три участника законодательного процесса в ЕС — Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия — только сформулировали свои позиции. И теперь им надо будет вести переговоры для поиска общего видения новых правил для водителей и транспортных компаний, которые будут действовать на территории всего Евросоюза.

Нынешними правилами предусматривается, что каждый дальнобойщик должен получать как минимум 45 часов отдыха после максимум шести дней работы. В то же время предусмотрена возможность сокращенного отдыха: он не должен быть короче 24 часов после шести рабочих дней. Но тогда во время следующего недельного отдыха водитель должен получить компенсацию. А именно, к положенным 45 часам добавляют то время, которое он не добрал на предыдущей неделе.

Эту модель изменять не планируют, но систему компенсации хотят сделать более гибкой. Еврокомиссия предложила разрешить раз в месяц два сокращенных недельных отдыха подряд. Во время следующего — уже несокращенного — отдыха водителю должны компенсировать все неиспользованное время. Совет ЕС внес требование, что раз в четыре недели дальнобойщику должны предоставить возможность провести недельный отдых дома. А Европарламент добавил, что отпуск может быть не только дома, но и там, где пожелает сам водитель.

Не менее важным является другое вероятное нововведение: все три институции настаивают, что регулярный недельный отдых не может проходить в кабине грузовика. И если дальнобойщик проводит его не дома, то транспортная компания должна оплатить ночлег. В Европарламенте считают, что такое место отдыха должно быть качественным и с учетом пола водителя. А вот Совет ЕС хочет ослабить это требование: по своему согласию, водитель может отдохнуть и в кабине, но только если речь идет о сокращенном отдыхе.

Кроме того, обязательным хотят сделать и создание достаточного количества безопасных парковок. Сейчас, по данным Еврокомиссии, по всему ЕС не хватает 400 тысяч таких парковок. Впрочем, Совет ЕС и Европарламент по-разному смотрят на то, следует ли обязывать государства-члены Евросоюза финансировать их строительство. Со своей стороны, Еврокомиссия выделяет на это средства и из бюджета ЕС (45 млн евро в 2014-2017 гг.).

В Евросоюзе сейчас существует специальная система командирования работников за границу, но только в пределах ЕС. Согласно системе, условия их работы должны соответствовать правилам родной страны, а не той, где ими выполняется работа. Но есть ограничения: работа должна быть краткосрочной и соответствовать минимальным требованиям государства, где люди де-факто трудятся. При этом лишь несколько стран ЕС применяют указанные правила в отношении дальнобойщиков.

Еврокомиссия предложила ввести во всем ЕС общие правила для водителей, работающих за границей. Так, ЕК хочет, чтобы они получали более высокую оплату за свой труд, если работают минимум три дня в месяц в стране с более высоким уровнем зарплат.

В этом вопросе есть немалые расхождения. И Совет ЕС, и Европарламент хотят, чтобы водители получали больше денег уже с первого дня работы на территории стран с более высокими зарплатами. При этом транзит не должен попадать под действие системы командирования. Исключение хотят сделать и для случаев, когда во время транзитной поездки совершаются две операции погрузки/выгрузки: либо одна на пути туда и одна — обратно, либо же обе на пути домой. Это должно способствовать тому, чтобы грузовик не ехал порожняком на обратном пути.

Данные правила, в случае их принятия, будут работать лишь при условии введения в эксплуатацию новой системы контроля над их соблюдением. Полагаются в этом в первую очередь на «умные» тахографы. Такие приборы устанавливают на грузовиках для регистрации скорости, пройденного пути, а также того, что делал водитель.

«Умными» тахографы называют тогда, когда они оборудованы системами спутниковой навигации. Благодаря этому будет легко контролировать, какой грузовик и когда именно пересекал границу, а также где проводили погрузку или выгрузку. И Совет ЕС, и Европарламент хотят сделать обязательным оснащение всех грузовиков «умными» тахографами. Пока нет договоренности только о сроках начала действия нововведения. Вероятное время — конец 2023 года или конец 2024-го.

Условия работы на территории ЕС водителей из России, Украины, Беларуси, Казахстана и ряда других стран регулируются Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, которые занимаются международными автоперевозками (ЕСТР). Запланированные в ЕС нововведения по поводу правил отдыха напрямую не изменят ЕСТР.

В то же время нормы командирования за границу водителей коснутся (пока не известно как именно) и российских, украинских, белорусских дальнобойщиков. Дело в том, что в ЕС действует принцип, что водители из Евросоюза не могут пользоваться худшими условиями, чем водители из третьих стран, в частности, РФ, Украины и Беларуси. Кроме того, в проектах изменений говорится о том, что «умные» тахографы будут обязательными для всего международного автотранспорта на территории ЕС.

Следует отметить, что до сих пор принятие всех указанных изменений продвигалось с большими трудностями: свои предложения Еврокомиссия внесла еще в мае 2017 года. Пока неизвестно, когда именно начнутся консультации по этому поводу между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией. Некоторые евродепутаты хотели бы сделать это уже в июне. Однако более вероятный срок — осень, когда начнет работу Европарламент нового созыва. Еврокомиссия в целом поддерживает то направление, в котором Совет ЕС и евродепутаты меняли ее предложения, заверил DW источник в ЕК.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ