В ЕС назначили дату внеочередного саммита по Brexit

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Внеочередной саммит, на котором страны-члены ЕС намерены согласовать соглашение с Британией, состоится 25 ноября. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг, 15 ноября, сообщает Интерфакс.

«Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье 25 ноября в 09:30», — сказал он на пресс-конференции с участием координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.

Туск отметил, что саммиту 25 ноября будут предшествовать ряд встреч и обсуждений. В частности, уже с четверга все члены ЕС будут тщательно изучать это соглашение и к концу недели послы всех стран в ЕС встретятся для его обсуждения. «Я надеюсь, что у них не будет много замечаний», — отметил Туск.

«Они также обсудят мандат Еврокомиссии по финализации политической декларации о дальнейших отношениях между Британией и ЕС», — добавил он, уточнив, что в этот процесс будут вовлечены главы МИД стран Евросоюза.

Ожидается, что Еврокомиссия завершит работу над декларацией к 20 ноября, а в течение последующих 48 часов 27 стран ЕС будут иметь возможность оценить ее.

korrespondent.net

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY