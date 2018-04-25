В ЕС назвали крайние сроки переноса Brexit

Сроки выхода Великобритании из ЕС могут быть перенесены не более чем на несколько недель. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни, сообщает DW.
“Крайним сроком тогда станет начало июля. Британцы в любом случае должны назвать нам причину переноса», — подчеркнул он.
Таяни также назвал Brexit без заключения соглашения с Брюсселем «величайшей ошибкой, которой необходимо избежать».
Кроме того, глава ЕП исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Великобритании из ЕС.
Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта. Однако, ранее британскйи премьер Тереза Мэй впервые заговорила об отсрочке Brexit.