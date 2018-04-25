В ЕС назвали сроки принятия санкций за Азов

Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе «в ближайшие пары недель». Об этом в понедельник, 18 февраля, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает Европейская правда.
«В ближайшие пару недель может быть новое единогласное решение о санкциях, связаное с последними событиями. Мы видим только негативное развитие событий на местах и я рассчитываю, что страны будут едины в продолжении существующих санкций и введении новых», — сказала Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Она напомнила, что за последние пять лет ЕС не только вводил санкции, но и сохранял единство по ограничительным мерам, которые постоянно возобновлялись, несмотря на отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений.
«Я говорила с самого начала, что цель санкций не в том, чтобы хранить их вечно, а в том, чтобы оказывать давление и однажды они будут сняты. Но мы не видим положительных шагов и именно поэтому страны-члены пока сохраняют их», — сказала Могерини.
Ренее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на следующей неделе Евросоюз может принять «азовский пакет» антироссийских санкций, если РФ не освободит украинских моряков и не обеспечит свободу судоходства в Керченском проливе. Данный вопрос он обсудил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
Ранее СМИ сообщали, что ЕС утвердил персональные санкции по Азову. Сообщалось, что санкции затронут восемь россиян.
В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необоснованно.