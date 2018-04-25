В ЕС назвали сроки принятия санкций за Азов

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Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе «в ближайшие пары недель». Об этом в понедельник, 18 февраля, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает Европейская правда.

«В ближайшие пару недель может быть новое единогласное решение о санкциях, связаное с последними событиями. Мы видим только негативное развитие событий на местах и ​​я рассчитываю, что страны будут едины в продолжении существующих санкций и введении новых», — сказала Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она напомнила, что за последние пять лет ЕС не только вводил санкции, но и сохранял единство по ограничительным мерам, которые постоянно возобновлялись, несмотря на отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений.

«Я говорила с самого начала, что цель санкций не в том, чтобы хранить их вечно, а в том, чтобы оказывать давление и однажды они будут сняты. Но мы не видим положительных шагов и именно поэтому страны-члены пока сохраняют их», — сказала Могерини.