В ЕС назвали условие отсрочки Brexit

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Короткая отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе. Об этом заявил журналистам председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает Европейская правда.

«Сегодня я получил письмо от премьер-министра Мэй, в котором она обратилась к Европейскому совету с двумя запросами: одобрить так называемое Страсбургское соглашение между Великобританией и Еврокомиссией, и продлить период действия статьи 50 до 30 июня 2019 года», — сообщил Туск.

Он отметил, что после недавних консультаций считает продление срока действия статьи возможным.

«Но оно будет привязано к положительному голосованию по соглашению о выходе в Палате общин», — подчеркнул глава Евросовета.

По его словам, вопрос о продолжительности такой отсрочки остается открытым.

«Предложение Мэй о 30 июня ставит серию вопросов политического и юридического характера. Лидеры завтра это обсудят», — сказал Туск, имея в виду саммит лидеров ЕС, который состоится в четверг и в пятницу в Брюсселе.

Кроме того, Туск отметил, что пока не видит необходимости созывать экстренный саммит Европейского совета для принятия отсрочка даты Brexit.

«Если лидеры одобрят мою рекомендацию, и если будет положительное голосование в Палате общин следующей неделе, мы можем финализировать и формализовать решение о расширении периода по письменной процедуре», — пояснил Туск.

Он отметил необходимость продолжать поиск положительного решения до последнего. Но, при этом исключил открытие повторных переговоров по соглашению о выходе.

Напомним, сегодня Британия направила ЕС запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня.

Ранее парламент Британии поручил правительству просить Евросоюз перенести день выхода страны из объединения с 29 марта на более поздний срок.

korrespondent.net