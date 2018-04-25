В ЕС не будут возобновлять переговоры по Brexit

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Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза не предусматривает новых переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского Совета Дональда Туска, сообщает Reuters.

«Соглашение о выходе есть и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза… Бекстоп является частью Соглашения, а Соглашение не подлежит пересмотру», — передал пресс-секретарь слова Туска.

ЕС по-прежнему разделяет стремление парламента Великобритании избежать сценария без соглашений и призывает страну как можно скорее уточнить свои намерения относительно Brexit.

Ранее сообщалось, что глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй обратится к Евросоюзу с предложением возобновить переговоры по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в парламенте.

korrespondent.net

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY