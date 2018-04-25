В ЕС нельзя предъявлять авторские права на вкус продукта

Суд Европейского Союза разрешил дилемму о том, можно ли копировать чужие рецепты блюд и продуктов. Постановление по одному из таких дел отрицает существование авторских прав в отношении вкуса продуктов и рецептов блюд.

Как сообщает агентство Efe, суд пришёл к заключению, что невозможно точно и объективно определить вкус, поскольку он основывается на ощущениях и субъективных переживаниях потребителя. Таким образом, вкус не относится к категории «результатов труда», которая предполагается для возникновения авторских прав и соответствующей защиты.

Постановление касается лишь одного конкретного дела, однако создаёт судебный прецедент, который может быть использован в качестве аргумента в будущих разбирательствах. Иск в данном случае подал голландский производитель сыров, который обвинил компанию-конкурента в копировании вкуса.

Пока в европейском законодательстве по-прежнему существует пробел по поводу авторских прав, связанных с кулинарией.

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