В ЕС обсудили создание черного списка офшоров на фоне публикаций “Райского досье”

Власти Евросоюза на фоне публикации “Райского досье”, рассказывающего о том, как политики и бизнесмены используют тайные налоговые оазисы на “райских” островах, намерены составить черный список таких офшорных зон. Об этом сообщил министр финансов Эстонии Томас Тынисте по окончании совещания в Брюсселе.

“Наше намерение – одобрить и принять этот список уже в декабре”, – подчеркнул Тынисте. При этом он выразил надежду, что все члены Евросоюза поддержат принятое европейскими финансистами решение, передает агентство Reuters.

“Райское досье” – архив из 13,4 млн документов юридической компании Appleby, который опубликовал и проанализировал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Архив показывает, как активно политическая элита использовала тайные налоговые оазисы, расположенные по большей части на Сейшелах, Бермудах, Британских Виргинских Островах и т. п.

Незадолго до начала совещания министров финансов стран – членов ЕС представитель французского правительства Брюно Ле Мэр подчеркнул, что он лично намерен лоббировать введение новых инструментов для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

“Государства должны придерживаться своих обязательств. Если они не будут им следовать, нам придется вводить санкции”, – отметил он (цитата по Bloomberg). По словам Ле Мэра, Франция представит предложение по санкциям против налоговых оазисов, включая сокращение международных инвестиций.

Валдис Домбровскис, который занимает пост вице-председателя Европейской комиссии и европейского комиссара по вопросам евро и социального диалога в комиссии Жан-Клода Юнкера, в свою очередь, также выразил надежду на то, что ЕС удастся достичь соглашения по черному списку налоговых оазисов до конца года.

“Черный список – это всегда непростое решение. Эта инициатива Европейского союза, которую мы должны одобрить и все вместе поддержать”, – вторит Домбровскису министр финансов Люксембурга Пьер Граменья.

Член ЕК по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси ранее признал, что появление “Райского досье” может способствовать ускорению и совершенствованию работы над предложениями Еврокомиссии по борьбе против махинаций с налогами.

“Этот новый скандал, как и всегда, когда случается скандал, одновременно является и плохой, и хорошей новостью. Это плохая новость, потому что она доказывает, что практики, направленные на уклонение от уплаты налогов, на мошенничество с налогами или агрессивную налоговую оптимизацию, не иссякли и по-прежнему есть предприятия или богатые частные лица, готовые на многое, если не на все, чтобы в той или иной степени избежать налогов либо в рамках правил, либо за пределами этих рамок”, – пояснил он.

“И каждый раз это хорошая новость, потому что это побудитель для Еврокомиссии, конечно, и для государств-членов к тому, чтобы добиваться большего. Государства ЕС все разделяют ту цель, которая делает Европейский союз лидером этой борьбы за прозрачность, против мошенничества, против уклонения от уплаты налогов, против агрессивной налоговой оптимизации, которые размывают налоговую базу”, – добавил Московиси (цитата по “Интерфаксу”).

По информации немецкого таблоида Bild, Германия теряет около 160 млрд евро в год из-за налоговых махинаций, которые по заказу концернов и миллиардеров “проделывают особые адвокатские конторы, причем легально”.

“Но в то же самое время 45 млрд евро в год, по оценке эксперта по проблеме теневой экономики Фридриха Шнайдера, составляет ущерб Германии от незаконного уклонения от уплаты налогов простыми людьми”, – говорится в материале, который цитирует InoPressa.

Около половины этой суммы, около 20 млрд евро, по словам Шнайдера, “приходится на “бытовые” налоговые махинации, так называемую муравьиную преступность: речь идет о незаконно нанятой уборщице или о праздновании дня рождения, которое по документам проходит как деловой обед”.

Спустя полтора года после появления “Панамского досье”, которое приподняло завесу над закулисными офшорными финансовыми операциями с участием политиков, чиновников и знаменитостей со всего мира, первые полосы СМИ взорвались новой сенсацией: Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал архив из 13,4 млн документов юридической компании Appleby и первые итоги изучения файлов. В расследовании принимали участие 382 журналиста из 67 стран. Они установили тайные финансовые операции в интересах 120 политиков из 50 стран, включая британскую королеву.

“Райское досье” показывает, что в офшорах на “райских” островах богачи скрыли 7,9 трлн евро налогов. Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее.

Paradise Papers состоят из трех массивов данных, в целом представляющих собой около 13,5 млн документов: 6,8 млн внутренних бухгалтерских документов международной юридической фирмы Appleby, основанной на Бермудских Островах, но имеющей представительства в 10 офшорных зонах; 566 тыс. внутренних бухгалтерских документов бюро AsiaСiti Trust, расположенного в Сингапуре; 6,2 млн документов из конфиденциальных отчетов компаний, расположенных в 19 офшорных зонах.

Appleby называет себя “одним из крупнейших поставщиков юридических офшорных услуг”. Офисы компании действуют на острове Мэн, на Маврикии и Сейшельских Островах. Услугами Appleby пользуются как коммерческие компании, так и частные лица. Список услуг весьма обширен – начиная с создания семейных трастов и заканчивая оптимизацией НДС.

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Метки: Appleby, В мире, НДС, Райское досье