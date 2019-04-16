В ЕС построят газопровод для норвежского газа

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Новый трубопровод позволит с 2022 поставлять газ из Северного моря на рынок Польши, Дании, Швеции и в страны Балтии.

В Брюсселе в понедельник, 15 апреля, подписали контракт на строительство нового газопровода в Балтийском море, который соединит Данию и Польшу с поставщиками газа в Норвегии. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

Стоимость строительства Балтийского трубопровода оценивается в 215 миллионов евро. Он позволит поставлять газ из региона Северного моря на рынок Польши и дальше в Балтийские страны и в обратном направлении уже до 2022 года.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии по этому поводу, новый трубопровод имеет целью создать новый коридор поставок газа на европейский рынок.

«Новый трубопровод позволит с 2022 поставлять газ из Северного моря на рынок Польши и далее в страны Балтии, а также к конечным потребителям в других странах. В то же время он позволит транспортировать газ из Польши, включая импорт сжиженного газа на рынки Дании и Швеции. Этот новый газопровод является европейским проектом общего интереса», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что компания-оператор проекта Северный поток-2 подала третье предложение Дании с новым маршрутом строительства газопровода. Дания остается единственной страной, блокирующей строительство российской «трубы», которое должно быть закончено к концу года.

Также вчера Совет ЕС окончательно утвердил Газовую директиву, которая касаются работы морских газопроводов, в том числе Северного потока-2.