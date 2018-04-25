В ЕС растет число владельцев оружия

Во многих странах Западной Европы увеличивается количество владельцев оружия на фоне обеспокоенности по поводу терроризма и насильственных преступлений. Об этом свидетельствуют данные женевского центра Small Arms Survey, сообщает The Times.

Так, число немцев, имеющих право носить «стрелковое оружие», такое как сигнальные и газовые пистолеты, которые можно легко переделать в огнестрельное оружие, удвоилось после волны насилия в канун Нового 2015 года.

В Бельгии зарегистрировано аналогичное увеличение числа заявок на получение разрешений на огнестрельное оружие.

Финляндия, Австрия, Норвегия, Германия и Франция входят в дюжину европейских стран в рейтинге 25 стран мира с самыми высокими показателями владения оружием среди граждан.

Во Франции больше оружия — примерно 12,7 млн единиц — чем в Ираке и Афганистане вместе взятых. В Финляндии — 32 единицы на 100 человек. Однако Европа остается менее вооруженной, чем США, где на 100 человек приходится 120 единиц оружия.

korrespondent.net