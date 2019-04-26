В ЕС резко сократилось количество беженцев

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В 2018 году убежище в ЕС получили более 300 000 человек, что на 40% меньше, чем годом ранее (533 000). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Евростата.

По статистике, около 333 400 человек признали нуждающимися в международной защите, большинство из них — сирийцы (96 100), афганцы (53 500) и иракцы (24 600), бежавшие от конфликта или преследования на родине. При этом почти 70% сирийцев приняла Германия.

Германия, Италия и Франция были странами ЕС, принявшими наибольшее число искателей убежища.

Среди тех, кто получил защиту, 163 800 человек получили статус беженца, 100 300 — субсидиарную защиту и 69 300 человек — разрешение на пребывание по гуманитарным причинам.

Также в прошлом году в ЕС уменьшилось количество просителей убежища из Украины – 8 490 заявлений, из которых 1 635 были удовлетворены при первой инстанции и 415 — получили положительные окончательное решение.

Ранее сообщалось, что в Германии упростят депортацию беженцев. Новые правила, в частности, предусматривают взятие под стражу лиц, которым отказано в предоставлении убежища.

korrespondent.net