В ЕС сделали заявление по Венесуэле

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Евросоюз выступает в поддержку народа Венесуэлы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Европейский союз твердо стоит на стороне венесуэльского народа и его законных демократических устремлений. Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов в соответствии с венесуэльской конституцией», — говорится в заявлении Могерини, распространенном вечером во вторник, 30 апреля, в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз внимательно следит за последними событиями в Венесуэле.

«Мы повторяем, что для преодоления многочисленных кризисов, с которыми сталкивается страна, может быть только политическое, мирное и демократическое решение», — заявила Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что «Европейский союз отвергает любые формы насилия и призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности».

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы 30 апреля прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В столице страны в результате столкновений протестующих с силами правопорядка были ранены не менее 50 человек, как минимум 11 задержаны. Ответные акции проводят и сторонники президента Мадуро.

korrespondent.net