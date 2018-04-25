В ЕС создали коалицию реагирования на кризисы вблизи их границ

🔊 Воспроизвести

В коалицию вошли Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия. Ожидается присоединение Финляндии.

В Париже создана коалиция европейских вооруженных сил, готовая реагировать на кризисы вблизи европейских границ. Как сообщает Reuters, коалиция приобрела официальную форму в Париже после нескольких месяцев переговоров с Германией.

Так, французский президент Эммануэль Макрон предложил идею формирования инициативы больше года назад, но идея совпадала с запуском знакового военного пакта ЕС (PESCO), направленного на содействие совместных военных инвестиций.

В коалицию вошли Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия. Ожидается присоединение Финляндии.

«В условиях, когда угрозы и потрясения геополитического или климатического характера множатся, инициатива должна направить сигнал о том, что Европа готова, что Европа способна», — сказал официальный представитель министерства обороны Франции.

Также Макрон призвал к созданию «настоящей европейской армии», чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.

korrespondent.net

Photo by Rex Pe on Foter.com / CC BY