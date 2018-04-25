В ЕС утвердили экстренные меры в случае Brexit без соглашения

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Совет Европейского Союза утвердил во вторник, 19 марта, блок экстренных мер, которые будут регулировать отношения с Великобританией в случае выхода Соединенного Королевства из объединения (Brexit) без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Предполагается, что меры будут действовать в сфере социальной защиты, трансграничного транспорта, рыболовства, военного экспорта и студенческих обменов.

«Данные меры вступят в силу на следующий день после публикации [в официальном журнале ЕС] и будут применены на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза в случае отсутствия соглашения», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

korrespondent.net