В ЕС вступили силу единые фискальные правила

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Последние государства ЕС, не ратифицировавшие доселе так называемый «Фискальный пакт», обязывающий их соблюдать строгую бюджетную дисциплину и согласовывать экономическую политику в рамках Евросоюза, сделали это в феврале и начале марта этого года.

Сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сообщение Комиссии ЕС по экономическим делам, налогам и таможенным сборам, соответствующие документы подписали главы государств теперь уже всех членов Евросоюза.

Пакт обязывает их обеспечить, чтобы структурный дефицит бюджета не превышал 0,5 ВВП. Страны, чей долг превышает 60% ВВП, обязаны снижать его объем минимально на 5% в год.

Для стран, которые пока еще сохраняют свою национальную валюту, «Фискальный пакт» станет обязательным для исполнения только после введения там единой европейской валюты евро.