В Эстонии досрочно освобожден мужчина, осужденный на 4 года за шпионаж в пользу РФ

Тартуский уездный суд Эстонии на минувшей неделе освободил условно-досрочно из тюрьмы 34-летнего Максима Груздева, который получил 4 года лишения свободы за сотрудничество с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

На время испытательного срока Груздеву запрещено общаться с сотрудниками российских спецслужб и уголовниками, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристу Тамм.

До 2 октября 2019 года – окончания испытательного срока – Груздев должен будет отмечаться в службе уголовного надзора. В течение двух недель после выхода на свободу ему необходимо приступить к поиску работы или же встать на учет в Кассу по безработице.

В первые полгода Груздев будет находиться на свободе под электронным наблюдением.

При вынесении решения об УДО суд учел, что в тюрьму Максим Груздев попал впервые и не имел ранее судимостей. Находясь за решеткой, осужденный работал и успешно прошел социальную программу.

По мнению суда, маловероятно, что Максим Груздев снова будет заниматься преступной деятельностью в сотрудничестве с российскими чиновниками. Также отмечается, что, в отличие от большинства заключенных, у Груздева нет проблем ни с алкоголем, ни с наркотиками.

Освобождение Груздева поддержали администрация тюрьмы и прокуратура.

Добавим, в феврале 2016 года Максим Груздев был приговорен к четырем годам лишения свободы. Тартуский уездный суд признал его виновным в преступлениях, направленных против эстонского государства. По версии обвинения, российские спецслужбы завербовали занимавшегося контрабандой сигарет Груздева во второй половине 2013 года в Псковской области.

Утверждается, что Груздев предоставлял россиянам информацию о деятельности сотрудников Полиции безопасности (КаПо) и участвовал в агентурно-оперативных операциях спецслужб РФ.

Шпионы-контрабандисты

В октябре 2015 года к двум годам лишения свободы был приговорен за сотрудничество с российскими спецслужбами 21-летний гражданин Эстонии Александр Руднев. По данным следствия, его завербовали весной 2013 года в Псковской области, и с тех пор до ареста в марте 2015 года он передавал российским спецслужбам информацию о деятельности Сил обороны в Южной Эстонии, о местонахождении погранзастав и служебных пунктов Лыунаской префектуры.

Также в октябре 2015 года к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы был приговорен 42-летний Павел Романов, гражданство которого установить не удалось. Романов начал сотрудничество с российскими спецслужбами в 1994 году в Псковской области и продолжал его до февраля 2015 года, передавая информацию об обороноспособности Эстонии, защите госграницы и о должностных обязанностях работников юридических учреждений, отмечали в прокуратуре.

Осужденные были известны правоохранительным органам России по незаконной деятельности, связанной с контрабандой, прежде всего сигарет, а также торговлей людьми. На этой почве они и были завербованы российскими спецслужбами.

Эти случаи показывают, что “Россия вербует контрабандистов и использует их для шпионажа”, подчеркивали в полиции Эстонии.

NEWSru.com

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