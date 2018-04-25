В Эстонии началось публичное тестирование системы электронного голосования

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В соответствии с традицией, Государственное избирательное управление Эстонии в понедельник открыло онлайн-голосование для публичного тестирования.

Начиная с 9 часов утра 17 декабря все правомочные избиратели могут подать свои рождественские пожелания на веб-странице www.valimised.ee.

Чтобы подать свое пожелание, пользователи должны пройти ту же процедуру, что и во время онлайн-голосования. Это позволяет потенциальным избирателям убедиться, что их компьютер и электронное удостоверение работоспособны и готовы к голосованию на следующих весенних выборах, говорится в сообщении Государственной избирательной комиссии в социальных сетях.

Как новинка, избиратели могут использовать функцию поиска, чтобы найти желаемый подарок.

Из соображений безопасности избирателей, использующих Mobile-ID, попросят также ввести свой персональный идентификационный код в дополнение к номеру телефона.

Возможность тестового онлайн-голосования будет доступна до 18.00 часов 20 декабря.

azertag.az