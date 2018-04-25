В Эстонии утвердили план строительства заграждений на границе с РФ к 2026 году «в полном объеме»

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Правительство Эстонии объявило, что граница с Российской Федерацией будет окончательно обустроена к 2026 году, ее стоимость составит 190 млн евро.

«Строительство границы будет осуществляться в полном объеме согласно проекту департамента полиции и пограничной охраны. Стоимость границы согласно нынешним ценам составит около 190 млн евро и она будет готова к 2026 году», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу правительства страны.

«Наша восточная граница является также внешней границей НАТО и Европейского союза, что делает качественное строительство границы еще более важным», — отметил в связи с этим премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

В свою очередь министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт сообщил журналистам, что строительство границы продолжится к северу от точки соединения границ Эстонии, Латвии и России. В этих местах в настоящее время отмечается самая активная противозаконная деятельность, в том числе нелегальная миграция и контрабанда.

По словам министра, на уже имеющиеся средства начнется сооружение четырех участков общей длиной в 33 километра. Вопрос о финансировании стратегической инвестиции Эстонии будет обсуждаться в ЕС при подготовке предстоящего бюджетного периода.

С учетом роста цен на строительство, правительство закладывает в проект возможный рост стоимости работ до 7% в год. Дополнительно на финансирование услуг по уходу за инфраструктурой границы предусматривается выделять из госбюджета от 3 до 14 млн евро в год.

Первоначально планировалось, что граница с Россией будет построена в 2019 году и ее стоимость составит около 70 млн евро. Однако позже выяснилось, что в проекте не были учтены многие факторы, и в феврале нынешнего года правительство сообщило, что строительство обойдется уже в 179 млн евро без учета услуг по уходу за инфраструктурой.

Длина границы Эстонии и России составляет 338,6 километра, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам обустройства, на всем ее протяжении она должна быть обеспечена самыми современными техническими средствами слежения и охраны.

На сегодня из 135,6 километров линии сухопутной границы на 3,5 км созданы два опытных участка, частично оснащенные всем необходимым для технического мониторинга.

NEWSru.com