В Эстонии в зоне поисков случайно запущенной ракеты начался пожар

Ракета «воздух-воздух», выпущенная по ошибке с истребителя ВВС Испании, привела к пожару в месте падения в Йыгеваском уезде в центре Эстонии. Как сообщает портал Postimees, испанский истребитель случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» в районе деревни Пангоди Тартуского уезда. Ракета пролетела 80 километров через три уезда и упала в безлюдном месте в лесу Ярвамаа неподалеку от природного заповедника Эндла.
«В зоне поисков пожар, сейчас его тушением занимаются. После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить место приземления ракеты», — сказал пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс. Доступ к месту, где, по всей вероятности, упала ракета, временно ограничен.
По данным «Интерфакс», ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю. Как сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге, фрагменты ракеты пока не обнаружены. вероятность нахождения места падения ракеты он оценил в 95 процентов.
Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО. Позже министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пилотов испанских ВВС после инцидента с ракетой отстранили от полетов над странами Балтии до выяснения всех обстоятельств случившегося. По словам главы военного ведомства вместо истребителей Испании миссию НАТО продолжат португальские военные.