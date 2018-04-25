В Эстонии в зоне поисков случайно запущенной ракеты начался пожар

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Ракета «воздух-воздух», выпущенная по ошибке с истребителя ВВС Испании, привела к пожару в месте падения в Йыгеваском уезде в центре Эстонии. Как сообщает портал Postimees , испанский истребитель случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» в районе деревни Пангоди Тартуского уезда. Ракета пролетела 80 километров через три уезда и упала в безлюдном месте в лесу Ярвамаа неподалеку от природного заповедника Эндла.

«В зоне поисков пожар, сейчас его тушением занимаются. После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить место приземления ракеты», — сказал пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс. Доступ к месту, где, по всей вероятности, упала ракета, временно ограничен.

По данным «Интерфакс» , ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю . Как сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге, фрагменты ракеты пока не обнаружены. вероятность нахождения места падения ракеты он оценил в 95 процентов.

Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО. Позже министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пилотов испанских ВВС после инцидента с ракетой отстранили от полетов над странами Балтии до выяснения всех обстоятельств случившегося. По словам главы военного ведомства вместо истребителей Испании миссию НАТО продолжат португальские военные.

NEWSru.com