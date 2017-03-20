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В эти выходные Литва перейдет на летнее время

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 20, 16:00   |   Комментариев: 0

В это воскресенье Литва перейдет на летнее время. 26 марта в 3 часа ночи стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

Летнее время будет действовать семь часов – до конца октября.

Время в Литве, как и во всех странах – членах Евросоюза (ЕС), меняется два раза в год – согласно не ограниченной какими-либо сроками действия директиве ЕС о летнем времени. Брюссель каждые пять лет принимает коммюнике  с указанием точного графика ввода и отмены летнего времени.

Географически одна пятая часть Литвы (западная часть) попадает в первый часовой пояс, остальная часть – во второй часовой пояс.

BNS

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