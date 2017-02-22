В этой стране нет места среднему классу

«Включи телевизор, и увидишь, как люди живут в Литве», – любят поучать некоторые. Но телевизор – плохое отражение действительности. Если верить телевизору, то в Литве живут в основном пьяницы и политики. Первых показывают в программах «Фары», «24 часа», «ТВ-помощь». Вторых – в программах «В центре внимания» и «Литва – напрямую». Правда, бывает, что вторых показывают и в тех программах, где показывают первых.

Однако и первых и и вторых не так много, как может показаться, глядя телевизор, а их влияние на Литву – сильно преувеличено. Экономическое благосостояние общества, его безопасность и будущее создают работающие, творческие люди.

«Средний класс» часто определяется по доходам. Примерно где-то посередине: не бедняк, не богач. К сожалению, наш средний класс по стандартам западного мира – это бедняки. Если наши политики определяют людей, зарабатывающих около 900 евро, как богатых, то в странах, на которые мы равняемся, из-за таких зарплат люди бастуют.

Разумнее определять средний класс не по доходам, а по точке зрения на жизнь. Если человек работает, старается и считает, что за свою судьбу прежде всего он ответственен сам, а не некто другой, если он планирует свои финансы, экономит и, по крайней мере, пытается вырваться из круга «от зарплаты до зарплаты» – тогда он средний класс или имеет все возможности стать им. Если человек хочет быть хозяином своей судьбы в старости, не зависеть от капризов политиков повышать или уменьшать ему пенсию – тогда у него есть черты среднего класса (даже если он еще не заработал денег).

Опросы показывают, что большинство людей причисляет себя к среднему классу, даже если по размеру доходов они до него и «не дотягивают». Такая точка зрения прекрасна. Средний класс – основа государства. Это не те люди, которые ходят с протянутой рукой. Они не требуют пособий или бесплатных обедов. Они платят не только за свой обед, но еще и за политиков.

Печально, но власть среднему классу ничуть не облегчает жизнь. Обыкновенная мелочь – почему политик с транспортных расходов не платит налогов, а работающему минусовать их из налогов запрещается? Ведь оба пользуются транспортом, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Однако если предприятие выделяло бы для поездок работника на работу автомобиль, то его бы обложили налогом как «доход натурой». Или другая мелочь: государство заботится об обеспечении жильем политика, переселившегося в Вильнюс. Но если бы предприятие арендовало квартиру переселившему в Вильнюс программисту, то тоже пришлось бы платить налог.

Более того, для среднего класса расставлено множество налоговых ловушек. Застраховал жизнь, чтобы в случае несчастья семье не пришлось ходить с протянутой рукой? Плати. Накапливаешь пенсию? Трясись, чтобы власть не присвоила хотя бы и минимальную сумму. Купил на зарплату, облагаемую 40-процентным налогом, автомобиль, в бак которого заливаешь обложенный 60-процентным налогом бензин? Выслушивай поучение политиков, как тебя еще обложить налогами – ввести налог на автомобиль.

То, что об этом говорят политики, разъезжающие на автомобилях, которые им купили налогоплательщики, и используют бензин, за который тоже заплатили налогоплательщики, – это дополнительный уровень иронии.

Самые новые предложения – еще больше обложить налогами зарплаты середнячков путем введения прогрессивного налогового тарифа уже с получаемых «на руки» 1267 евро. Это, несомненно, – только начало. В будущем сумма будет снижаться, а тариф повышаться – этого политики даже не скрывают. Тем более, что не так давно звучало предложение обложить зарабатывающих 888 евро 25-процентным тарифом. Не сомневаюсь, коль пойдет такое соцсоревнование, то вскоре услышим «еще более прогрессивные» предложения.

Некоторые самые богатые люди потихоньку уже смылись из Литвы. Середнячки тоже шевелятся, о чем говорит показатель эмиграции. Пьяницы никуда не поедут, потому что им и здесь хорошо заниматься своей основной деятельностью. Политики тоже никуда не подадутся, потому что нигде, кроме Литвы, они политиками не станут. Печально, но телевизионные пророчества могут и исполниться: останутся подходящие только для программы «Фары» и политических дискуссий. Только кто будет платить за пьянство первых и автомобили вторых?

А теперь всерьез. Что власть может, а вернее, обязана сделать, чтобы среднему классу было выгодно жить в Литве?

Во-первых – никаких новых налогов. Наоборот – последовательно и ежегодно уменьшать налоговое бремя тем, которые платят за свои публичные услуги и услуги других.

Во-вторых, не облагать налогом сбережения, накопления, инвестиции и любое другое действие, за которое человек намерен платить сам – за учебу, лечение, пенсию, а не требовать, чтобы платили другие.

В-третьих, дать возможность людям планировать свои финансы. Надо создать возможность людям самим по более гибкому графику уплатить налоги. Вообще, налоговая система должна быть удобна для тех, кто платит налоги, а не для тех, кто их собирает.

В-четвертых, пользуясь предоставляемыми государством услугами, те, кто внес большой вклад, должны трактоваться иначе, нежели те, кто никогда ни за что не платит. Ты уплатил много пенсионного страхования в «Содру»? Твоя пенсия должна быть большой. Много уплатил за государственное страхование здоровья? У тебя должен быть по крайней мере больший выбор, нежели у того, кто ничего на платил. Это было бы и правильно, и эффективно.

В противном случае – зачем платить, если все равно все получаешь даром? Зачем стараться, работать и разрываться, если удобнее просто ничего не делать. Не надо будет ни ломать голову из-за зарплаты, ни бояться, что политики у тебя что-то урвут. Но на что тогда будем жить?

Жильвинас ШИЛЕНАС, президент Литовского института свободного рынка

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Жильвинас Шиленас, жить в Литве, Мнение, Средний класс