В этом году электричество и газ в Литве одни из самых дешевых в ЕС

В этом году электроэнергия и газ для потребителей в Литве обходились дешевле, чем в большинстве других стран Евросоюза, сообщил Евростат.

В среднем жители Литвы за 100 киловатт-часов электроэнергии в первом полугодии платили 11,2 евро – на 9,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Налоги и сборы составили 30% цены, свидетельствуют опубликованные в среду статистические данные ЕС.

В целом в ЕС цена на электроэнергию снизилась на 0,5% до 20,4 евро за 100 киловатт-часов.

В свою очередь, за газ жители Литвы в среднем платили 3,7 евро за 100 киловатт-часов – на 11,6% меньше (налоги и сборы – 17%). Во всем ЕС цена на газ снизилась на 6,3% до 5,8 евро за 100 киловатт-часов.

BNS

Метки: Литва, электричество