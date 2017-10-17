В этом году предлагают раньше менять покрышки

Автомобильные эксперты замечают, что процедуру по замене покрышек в преддверии похолодания жители Литвы обычно откладывают до последней минуты, до последних недель октября. Специалисты советуют не затягивать с этим делом, не рисковать своим здоровьем и жизнью других участников движения. Внезапный осенний холод и летние покрышки – это может быть очень опасное сочетание.

По утверждению руководителя сервиса Mototoja Ромаса Жальнерукинаса, октябрь – самый благоприятный период для замены покрышек, потому что в это время температура воздуха опускается и до 7 градусов, поэтому уже рекомендуется менять летние покрышки на зимние.

«По словам известных изготовителей покрышек, при температуре 7 градусов и ниже летние покрышки начинают терять необходимое сцепление. Поэтому рекомендуем водителям обратить внимание не только на дату, установленную законом, но и на погодные условия в Литве.

Не надо бояться, что колебание температуры воздуха от 7 градусов утром до 12 градусов днем будет влиять на состояние зимних покрышек. Ведь чаще всего мы едем на работу утром и после работы домой вечером, когда температура уже понизилась до 7 и меньше градусов», – говорит Жальнерукинас.

Руководитель сервиса также отмечает, что если водитель решил менять покрышки, то он сам либо с помощью специалистов должен оценить их состояние, посмотреть, пригодны ли они для эксплуатации и будут ли выполнять свою функцию.

«Покрышки на новые надо менять тогда, когда на старых покрышках уже видны изъяны, а глубина протектора не соответствует рекомендуемой норме. Для легковых автомобилей рекомендуется 4-5 мм, хотя и 4 мм для покрышки уже маловато.

Количество резины износившейся покрышки не отвечает необходимой мягкости, а если износились края покрышки, то глубина протектора бывает меньше 3 мм. В таком случае эффективность покрышек почти нулевая», – объясняет Жальнерукинас.

Больше всего волнуют водителей и нарушают привычный ритм жизни очереди во время сезона замены покрышек. По словам руководителя сервиса, очереди возникают из-за того, что многие водители привыкли откладывать замену покрышек на последнюю минуту. Очереди можно было бы избежать, зарегистрировавшись по Интернету.

Пик сезона замены летних покрышек на зимние в сервисах Литвы продолжается около двух недель, вплоть до 1 ноября.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, замена покрышек