В этом году расширится чековая лотерея

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Для уменьшения теневой экономики в этом году планируется расширить так называемую чековую лотерею. В нее планируется включить квитанции, полученные не только в учреждениях питания и на рынках, но и в других секторах торговли и услуг. Обсуждается возможность выделять призы для лиц, которые зарегистрировали больше квитанций.

Руководитель проекта игр с квитанциями Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Роландас Пунцявичюс сказал BNS, что в январе инспекция огласит подробную информацию о расширении чековой лотереи.

«Мы видим, что люди охотно регистрируют квитанции, поэтому ищем новые решения для развития игр с квитанциями и привлечения к этому других секторов. Увеличенное количество секторов позволит привлечь больше людей, которые не пользуются некоторыми услугами или не покупают товары на рынках, но тоже могли бы участвовать в лотерее», — утверждал Пунцявичюс.

Не планируется включение в лотерею крупных торговых центров.

Пунцявичюс утверждает, что лотерея способствовала уменьшению нелегального учета в секторе питания.

«Оценив общий рост хозяйства страны, мы установили, что только в секторе общественного питания налога на добавленную стоимость за время проведения лотереи по сравнению с тем же периодом до начала лотереи уплачено на 3,2 млн евро больше», — утверждал Пунцявичюс.

Он также подчеркнул, что больше двух третей предприятий питания (около 1,3 тыс.), которых в Литве всего насчитывается около 1,8 тыс., выдавали квитанции, которые были зарегистрированы в лотерее.

«Значит, предприятие знает, что за ним наблюдают не только администраторы налогов, но и граждане», — сказал Пунцявичюс BNS.

Представитель ГНИ сообщил, что из 500 предприятий питания не получено ни одной квитанции, то есть либо люди их не регистрировали, либо не знали о существовании лотереи, либо не получили квитанции.

Пунцявичюс не думает, что это является серьезным сигналом того, что на этих предприятиях процветает теневая экономика: «Чековая лотерея не обязательно должна быть тем единственным индикатором, по которому предприятия должны дождаться визита налоговых инспекторов».

Он подчеркнул, что во время лотереи на 10% увеличилось количество жалоб на невыданные кассовые чеки. Поэтому проведено более 300 дополнительных проверок и таким предприятиям начислено около 311 тыс. евро налогов.

Доходы граждан, торгующих на рынках, ГНИ оценит после предоставления деклараций о доходах.

2019 год будет вторым годом проведения чековой лотереи. До сих пор зарегистрировано 2,12 млн квитанций. По словам Пунцявичюса, жители страны довольно активно участвуют в лотерее, ежедневно регистрируя в среднем 5-7 тыс. квитанций. За первый год лотереи выявлено 550 победителей, а некоторые выиграли больше чем по одному разу.

Представитель инспекции подчеркивает, что ГНИ не собирает информацию о жителях, о приобретенных ими товарах или услугах.

Первая в истории страны национальная чековая лотерея проводится с ноября 2017 года.

Чековые лотереи кассовых аппаратов или различные их вариации проводятся в Грузии, Хорватии, Португалии, Польше.

Начиная с весны 2014 года в Португалии в этой лотерее разыгрываются автомобили

Информация «ЛК», BNS