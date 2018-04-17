В этом году в Литве может быть самый низкий уровень рождаемости за 60 лет

В этом году в Литве может быть зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 60 лет, сообщил во вторник портал новостей delfi.lt.

Такие данные предоставил доцент кафедры географии Факультета естественных наук Вильнюсского университета Роландас Тучас, который провел исследование прогноза смены демографической структуры возраста населения Литвы.

“Прогнозируется, что в период 2017 – 2021 годов количество рожденных младенцев ежегодно в Литве будет сокращаться приблизительно на 800 – 1000 малышей. Уже в 2018 году количество рожденных в Литве младенцев (около 29 тыс.) может быть самым низким с начала пятидесятых годов XX века и продолжит сокращаться”, – отметил он.

До сих пор за этот период самое малое число родившихся младенцев было в 2005 году. По данным литовского Департамента статистики, в том году родилось 29 510 младенцев.

По данным delfi.lt, ожидается, что количество рожденных детей будет расти только в Каунасском и Клайпедском районах. Худшей будет ситуация в Висагинасе.

BNS

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