В этом году в Литве от туберкулеза уже умерло 11 человек

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За три месяца этого года в Литве от туберкулеза умерло 11 человек, сообщил в понедельник Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом (ULAC).

Говорят, что девять из них умерло от туберкулеза органов дыхания, два человека — от милиарного туберкулеза (внутренних органов). Самому молодому умершему было 32 года, самому старшему — 94 года.

В прошлом году за такой же период в Литве было зафиксировано 10 смертей от туберкулеза.

Туберкулез распространяется воздушно-капельным путем от людей, больных открытой формой туберкулеза. Его признаки зависят от пораженного органа.

Чаще всего туберкулез поражает легкие.

BNS