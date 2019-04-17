В этом году в Литве от туберкулеза уже умерло 11 человек

За три месяца этого года в Литве от туберкулеза умерло 11 человек, сообщил в понедельник Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом (ULAC).
Говорят, что девять из них умерло от туберкулеза органов дыхания, два человека — от милиарного туберкулеза (внутренних органов). Самому молодому умершему было 32 года, самому старшему — 94 года.
В прошлом году за такой же период в Литве было зафиксировано 10 смертей от туберкулеза.
Туберкулез распространяется воздушно-капельным путем от людей, больных открытой формой туберкулеза. Его признаки зависят от пораженного органа.
Чаще всего туберкулез поражает легкие.