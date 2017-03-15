В этом году в Литве сократилось число жителей, формировавших сбережения

В этом году в Литве сократилось количество людей, которые бы могли формировать сбережения, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией INVL Asset Management, входящей в инвестгруппу Invalda INVL. Глава департамента по управлению инвестициями компании Вайдотас Рукас сообщил, что больше всего на это повлиял рост цен и потребности людей.

“Чаще всего мы видели ответы о том, что влияние оказывали растущие цены и рост потребностей людей”, – заявил В. Рукас на пресс-конференции в среду.

По данным опроса, в феврале накопления пополнили 63% жителей (год назад – 66%), среди них чаще встречались женщины, люди со средними и высокими доходами. Однако в этом году они сформировали большие накопления, чем в прошлом: 33% – откладывали от 51 до 100 евро в месяц (30%), 27% – 21-50 евро (29%).

Свое финансовое положение как улучшившееся за последние три года оценили 295 опрошенных, как ухудшившееся – 56%. По их мнению, положение улучшал рост зарплат, но ухудшали поднявшиеся цены.

Опрос по заказу INVL Asset Management был проведен в феврале компанией Spinter tyrimai, в опросе приняли участие 1011 респондентов.

BNS

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