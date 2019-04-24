В Еврокомиссии исключают пересмотр соглашения о Brexit

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В Европейской комиссии заявили, что исключают вероятность пересмотра соглашения о Brexit, согласованного в прошлом году. Такое заявление ЕК появилось после того, как стало известно, что премьер-министр Тереза ​​Мэй попросила помощников рассмотреть альтернативные механизмы для ирландской границы.Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает Reuters.

«Пересмотр или повторное открытие переговоров по соглашению исключены, потому что это соглашение – лучшее из возможных решений», — сказала представительница Еврокомиссии, напомнив слова президента ЕК Жана-Клода Юнкера.

Она отметила, что в настоящее время вообще нет никаких переговоров между Брюсселем и Лондоном по Brexit.

«Президент ЕК работает, но по Brexit у нас перерыв», — отметила представительница Еврокомиссии.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для Brexit.

korrespondent.net