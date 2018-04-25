В Еврокомиссии не видят Турцию членом ЕС

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У Турции сейчас отсутствуют реальные перспективы в переговорах относительно приобретения членства в Европейском Союзе. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью UA:Первый.

По его словам, учитывая переговоры по вступлению Турции в ЕС, то реальной перспективы нет.

«Мы видим, что если страна меняет свое отношение к европейским ценностям, то этот процесс (евроинтеграции – ред.) может быть и прекращен. Вот сейчас если посмотреть на переговоры по вступлению Турции в Евросоюз, то в принципе реальной перспективы нет», – сказал Домбровскис.