В Европарламенте одобрили поправки к директиве, влияющей на Северный поток

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Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике в понедельник, 18 марта, одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Евросоюза. Голосование комитета транслировались онлайн.

В Twitter комитета Европарламента отмечается, что он «только что одобрил сделку». Теперь необходимо решение всего Европарламента (голосование на пленарной сессии ожидается в апреле), а также окончательное одобрение документа Советом стран ЕС на министерском уровне. После этого поправки должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС, чтобы вступить в силу.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила поправки в Газовую директиву ЕС, чтобы распространить с их помощью ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран, в частности, на оба Северных потока.

Представители Совета ЕС, ЕП и ЕК в феврале этого года согласовали компромиссный вариант поправок, частично изменив изначальные предложения ЕК.

Согласно компромиссному варианту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях стран ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. К этим нормам также относится возможность третьих сторон прокачивать газ и правила установления тарифов.

СПРАВКА

Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Газ по Северному потоку-2 планируют поставлять с 2020 года.

korrespondent.net