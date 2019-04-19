В Европарламенте сохранят большинство проевропейские партии

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Альянс проевропейских партий получит абсолютное большинство на выборах в Европарламент в следующем месяце. При этом представительство евроскептиков занодательном собрании ЕС незначительно вырастет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные национальных социологических опросов, проведенных по заказу Европарламента.

На сегодняшний день большинство в Европарламенте имеет коалиция правоцентристских и левоцентристских групп. Согласно данным опроса правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) останется самой большой группой со 180 местами, что составляет 24% от общего числа депутатов. Сегодня группа имеет 29% мандатов.

Социалисты и демократы – на втором месте с 149 мандатами, 19,8%. Третье место прогнозируют либералам – 10% (76 мест).

Поскольку ожидается, что Великобритания примет участие в выборах в связи с отложенным выходом из ЕС, доля мест евроскептиков в парламенте может вырасти до 14,3% по сравнению с сегодняшними 10%.

В частности, евроскептическая группа Европа свободы и прямой демократии, в которую входит Партия независимости Великобритании, получит 6%. Националистическая Европа наций и свобод (ENF), которая включает итальянскую Лигу и французскую ультраправой партии Национальное объединение, увеличит свою поддержку с 3,3% до 8,3%.

Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR), в которую входит партия Право и справедливость польского лидера и евроскептика Ярослава Качиньского, получит 8,8%.

Группа Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) рассчитывает завоевать 10,1% голосов. Европейские объединенные левые/лево-зеленые Севера – 6,1%, Зеленые – Европейский свободный альянс – 7,6%.

Напомним, выборы в Европарлмент пойдут 23-26 мая. Отсрочка Brexit позволит Великобритании принять участие в этом голосовании. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

korrespondent.net