В Европе из-за непогоды отменяют рейсы и закрывают дороги

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На Европу обрушились снег, лед и ураганный ветер. Из-за шторма было парализован аэропорт Амстердама, там отменили полторы сотни рейсов, сообщает МИР 24.

Здесь вчера работала только одна взлетно-посадочная полоса. Самолеты раскачивало от ветра, в залах ожидания аншлагов нет. На севере Германии и в центре страны пятые сутки проливные дожди чередуются с порывистым ветром, а на юге – снежные заносы и снегопады.

В Баварии перекрыты дороги, не работают школы. В некоторых населенных пунктах объявлен «красный» уровень опасности. Жителей городов предупреждают о падающих под тяжестью снега деревьях, а в горах — о возможном сходе лавин. Жертвами непогоды в Германии и Австрии уже стали не менее девяти человек.

Замело снегом Грецию. Под слоем снега находятся и пляжные зонтики, и мандариновые деревья. Часть автодорог перекрыта, автобусы и поезда ходят нерегулярно. Есть перебои с электроснабжением. На севере страны минус 23 градуса, на юге ниже нуля.

Напомним, в Европе из-за сильных снегопадов и ухудшения погоды за последнюю неделю погибли 12 человек, сотни попали в снежные ловушки в альпийских регионах.

belta.by