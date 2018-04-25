В Европе растут объемы мусора

🔊 Воспроизвести

Несмотря на растущую осведомленность и борьбу Брюсселя с отходами, в последние годы количество мусора, образующегося в среднем по ЕС, увеличивается, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на результаты исследования европейского агентства «Евростат».

В 2017 году количество отходов, произведенных в ЕС, составило 249.238 тонн (или в среднем 487 кг на душу населения). Для сравнения, в 2013 году европейцы «намусорили» на 242.195 тонн (или по 479 кг на человека), согласно данным, которые Европейская статистическая служба обнародовала 23 января.

По состоянию на 2017 год 30 проц отходов в ЕС было переработано, а ещё 17 проц попало в компост, просто сожжено было 28 проц и захоронено на свалках – 24 проц.

Для сравнения, в 2007 году переработано было 24 проц отходов, компостировано 13 проц, сожжено 21 проц, а на свалки попадало 43 проц.