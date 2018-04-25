В Европе уровень свободы прессы худший со времен холодной войны

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Уровень свободы прессы в Европе сейчас наиболее хрупкий, чем когда-либо со времени окончания холодной войны. Об этом свидетельствует ежегодный отчет, который представила дюжина партнерских организаций платформы Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов, сообщает во вторник, 12 февраля, Politico.

Указано, что отчет подтверждает ухудшение состояния свободы прессы в Европе и раскрывает его причины. В частности, он основывается на 140 серьезных нарушениях свободы прессы, о которых сообщалось платформе в 2018 году, в том числе — 17 случаев безнаказанности за убийства журналистов.

Как отмечается, резкое увеличение количества сообщений о нарушениях свободы СМИ наблюдалось в Италии. В докладе также подчеркивается ухудшение ситуации со свободой слова в Турции, где более 200 журналистов были арестованы или задержаны после попытки государственного переворота в середине 2016 года. Венгрию также критиковали за «очень высокую концентрацию СМИ в руках проправительственных олигархов».

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что доклад может «послужить основой для диалога с государствами-членами относительно путей улучшения среды свободы СМИ».

В целом доля ответов государств на угрозы для СМИ в 2018 году составила 39%, что, как говорится в докладе, является очень низким показателем.

korrespondent.net