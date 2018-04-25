В Европе в 2018 году зарегистрировано рекордное число случаев кори

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В Европе в прошлом году зарегистрировано рекордное для текущего десятилетия число случаев кори, более половины из них приходится на Украину. Об этом со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает Центр новостей ООН.

Заболеваемость корью в Европе в прошлом году в три раза превысила показатели за 2017 год и в 15 раз — за 2016-й. Из 82 596 случаев кори, зарегистрированных в 2018 году в странах Европейского регионального бюро ВОЗ, 92% были выявлены в 10 странах: Украине, Сербии, Израиле, Франции, Италии, России, Грузии, Греции, Албании и Румынии. На Украину приходится 64% всех заболеваний — более 53 тыс. случаев.

На втором месте в этом списке Сербия, где корью заразились больше пяти тысяч человек. Почти три тысячи случаев кори выявлено в Израиле, который также входит в Европейское бюро ВОЗ. По данным ВОЗ, в 2018 году от кори в Европейском регионе погибли 72 человека.

В настоящее время в Европе прививки от этого вируса, как сообщает ВОЗ, получают больше детей, чем когда-либо ранее. В 2017 году вакцины двумя дозами своевременно получили больше детей, чем в любом другом году с тех пор, как в 2000 году ВОЗ начала сбор данных об охвате второй дозой вакцины. До 95% увеличился и охват первой дозой.

Однако проблемы с иммунизацией на местном уровне сохраняются. Вирус кори очень легко передается от человека к человеку. Для того чтобы предотвратить вспышку, 95% населения должны получить две дозы вакцины от кори. Необходимо также сделать прививки детям, подросткам и взрослым, которые в прошлом пропускали плановую вакцинацию.

«Полученные данные указывают не только на небывало высокий охват иммунизацией на региональном уровне, но и на рекордное число заболевших и умерших от кори. Это означает, что проблемы с иммунизацией на местном уровне оставляют лазейки для вируса», — заявила глава Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

В связи с публикацией данных по кори за 2018 год ВОЗ вновь призвала страны Европейского региона сосредоточить свои усилия прежде всего на тех географических районах и группах населения, где уровень иммунизации низкий. Эксперты ВОЗ уверены, что корь — это трагедия, которую можно и нужно предотвратить.

belta.by

Photo by UN in Ukraine on Foter.com / CC BY