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В Европейском совете Литву лучше всего представлял бы президент, сказал кандидат в президенты, экономист Гитанас Науседа. В среду он встретился с правящими фракциями «аграриев» и социал-трудовиков.

«Я убежден, что лучше всего интересы Литвы мог бы представлять президент, в силу разных причин. Вопросы на этих форумах очень трудно отделять, там возникают и вопросы двусторонних отношений, и было бы совсем хорошей практикой, если бы один раз поехал президент, другой раз — премьер-министр, потому что в плане поддержания отношений лидерство президента не должно подвергаться сомнениям», -сказал Г. Науседа на встрече с представителями правящего большинства в сейме.

Представительство Литвы в Европейском совете было одним из вопросов, которые фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) перед встречей представила Г. Науседе.

Кандидат в президенты Г. Науседа в среду встречается с правящими фракциями «аграриев» и социал-трудовиков на предмет вероятной поддержки во втором туре выборов. Позже планируется встреча с оппозиционной фракцией социал-демократов хотя социал-демократы приняли решение не поддерживать во втором туре ни одного из кандидатов.

Начав встречу, Г. Науседа сказал, что «цель его посещения не достижение поддержки партии», а создание у общественности и избирателей «максимально разностороннего представления о том, каковы взгляды кандидата».

«Аграрии» пригласили на заседание и другого кандидата, выдвинутую консерваторами экс-министра финансов, парламентария Ингриду Шимоните, однако она отказалась прийти, сославшись на напряженный график.

Эта правящая партия обещает в четверг принять решение о поддержке кого-то из кандидатов.

Кандидат ЛСКЗ, премьер Саулюс Сквярнялис занял в первом туре выборов третье место.

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование.

BNS