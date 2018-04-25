В Евросоюзе решили создать «школу шпионов»

В понедельник в Брюсселе было согласовано создание общеевропейского центра подготовки шпионов, пишет Daily Telegraph. Новая структура будет распологаться на Кипре и может стать очередным шагом на пути к созданию армии ЕС, считает издание.

Европейский Союз согласовал планы по созданию совместного тренировочного центра подготовки шпионов, пишет Daily Telegraph. Этот шаг предпринят в рамках программы PESCO для укрепления европейской военной интеграции после брексита. Подписание состоялось в понедельник в Брюсселе.

Центр будет базироваться на Кипре, под началом Греции. В совместном проекте, помимо Великобритании, не будут участвовать Дания и Мальта. Издание напоминает, что раннее Лондон также отвергал предложения по созданию общеевропейского разведывательного центра, аргументируя это тем, что такой центр будет противоречить разведывательному альянсу «пяти глаз». В его рамках королевство сотрудничает с разведслужбами США, Новой Зеландии, Канады и Австралии.

Новая «школа шпионов» уже вызвала противоречия: например, они касаются того, что в её главе стоят две наиболее дружелюбно настроенные к России страны ЕС — Греция и Кипр. Также, созданием центра может быть недовольна Турция, имеющая напряжённые отношения с Афинами и Никосией.

Ряд сторонников брексита считает, что инициатива Брюсселя — это шаг ЕС на пути к созданию общеевропейской армии. Как напоминает Daily Telegraph, эту идею поддержали Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Согласно прочим новым пунктам программы PESCO, Германия займётся разработкой дронов нового поколения и модернизацией франко-германского вертолёта Tiger, а Италия будет работать над проектом воздушного разведывательного судна, способного действовать на больших высотах.

l24.lt