В Facebook сообщили об удалении свыше 650 связанных с Ираном и Россией страниц и аккаунтов

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Социальная сеть Facebook отчиталась об удалении 652 фейковых аккаунтов и страниц, публиковавших политический контент. Как полагают в Facebook эти аккаунты пытались оказать влияние на пользователей и были связаны с Ираном и Россией.

Как пишет The Verge , изначально на существование подозрительных страниц обратила внимание компания FireEye, занимающаяся вопросами кибербезопасности. Исследователи выявили сеть под названием Liberty Front Press, состоявшую из 70 учетных записей Facebook, трех групп в соцсети и 76 аккаунтов в Instagram. Общее число подписчиков этой сети превышало 200 тысяч человек. Как сообщили в Facebook, сеть имела скрытые связи с иранскими государственными СМИ, а на ее деятельность с 2015 года было потрачено свыше 6 тысяч долларов США.

Кроме того, сеть Liberty Free Press была связана с рядом страниц, выдававших себя за страницы новостных организаций и при этом использовавшихся для взлома чужих аккаунтов и распространения вредоносного ПО. Эта сеть включала 12 страниц, 66 учетных записей в Facebook и 9 учетных записей в Instagram.

В ходе расследования также был обнаружен целый ряд связанных с Ираном аккаунтов и страниц, которые были созданы в 2011 году и использовались для публикации записей о политике в странах Ближнего Востока, США и Великобритании. В эту сеть входили 168 страниц, 140 учетных записей Facebook и 31 аккаунт в Instagram. В общей сложности на них было подписано 823 тысячи пользователей. На рекламные объявления этой сети с июля 2012 года по апрель текущего года было потрачено свыше 6 тысяч долларов.

Наконец, в Facebook сообщили о выявлении сети страниц, групп и аккаунтов, связанной с российской военной разведкой и не имеющей отношения к другим обнаруженным сетям. По данным Facebook, эта сеть публиковала контент, связанный с Сирией и Украиной.

Социальная сеть уведомила правоохранительные органы США об итогах расследования, и в настоящее время представители компании и американских ведомств совместно изучают материалы, публиковавшиеся через удаленные аккаунты.

The Verge отмечает, что в стороне не остался и сервис микроблогов Twitter, который также удалил 284 аккаунта после получения информации от FireEye. Большинство удаленных профилей было связано с Ираном.

Напомним, недавно Facebook отчиталась об удалении 32 страниц и аккаунтов, которые были вовлечены в координированную деятельность по созданию недостоверной информации. Эта кампания по дезинформации могла быть направлена на промежуточные выборы в США: 6 ноября 2018 года полностью переизбирается нижняя палата конгресса США — палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кто именно стоял за этой сетью, в Facebook пока не установили. По одной из версий, удаленные аккаунты могли иметь отношение к России.

NEWSru.com