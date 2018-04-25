В Facebook сообщили об удалении свыше 650 связанных с Ираном и Россией страниц и аккаунтов

Социальная сеть Facebook отчиталась об удалении 652 фейковых аккаунтов и страниц, публиковавших политический контент. Как полагают в Facebook эти аккаунты пытались оказать влияние на пользователей и были связаны с Ираном и Россией.
Как пишет The Verge, изначально на существование подозрительных страниц обратила внимание компания FireEye, занимающаяся вопросами кибербезопасности. Исследователи выявили сеть под названием Liberty Front Press, состоявшую из 70 учетных записей Facebook, трех групп в соцсети и 76 аккаунтов в Instagram. Общее число подписчиков этой сети превышало 200 тысяч человек. Как сообщили в Facebook, сеть имела скрытые связи с иранскими государственными СМИ, а на ее деятельность с 2015 года было потрачено свыше 6 тысяч долларов США.
Кроме того, сеть Liberty Free Press была связана с рядом страниц, выдававших себя за страницы новостных организаций и при этом использовавшихся для взлома чужих аккаунтов и распространения вредоносного ПО. Эта сеть включала 12 страниц, 66 учетных записей в Facebook и 9 учетных записей в Instagram.
В ходе расследования также был обнаружен целый ряд связанных с Ираном аккаунтов и страниц, которые были созданы в 2011 году и использовались для публикации записей о политике в странах Ближнего Востока, США и Великобритании. В эту сеть входили 168 страниц, 140 учетных записей Facebook и 31 аккаунт в Instagram. В общей сложности на них было подписано 823 тысячи пользователей. На рекламные объявления этой сети с июля 2012 года по апрель текущего года было потрачено свыше 6 тысяч долларов.
Наконец, в Facebook сообщили о выявлении сети страниц, групп и аккаунтов, связанной с российской военной разведкой и не имеющей отношения к другим обнаруженным сетям. По данным Facebook, эта сеть публиковала контент, связанный с Сирией и Украиной.
Социальная сеть уведомила правоохранительные органы США об итогах расследования, и в настоящее время представители компании и американских ведомств совместно изучают материалы, публиковавшиеся через удаленные аккаунты.
The Verge отмечает, что в стороне не остался и сервис микроблогов Twitter, который также удалил 284 аккаунта после получения информации от FireEye. Большинство удаленных профилей было связано с Ираном.
Напомним, недавно Facebook отчиталась об удалении 32 страниц и аккаунтов, которые были вовлечены в координированную деятельность по созданию недостоверной информации. Эта кампания по дезинформации могла быть направлена на промежуточные выборы в США: 6 ноября 2018 года полностью переизбирается нижняя палата конгресса США — палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кто именно стоял за этой сетью, в Facebook пока не установили. По одной из версий, удаленные аккаунты могли иметь отношение к России.