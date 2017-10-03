В Facebook заявили, что приписываемые России рекламные объявления в США увидели 10 миллионов человек

Около 10 миллионов человек в США посмотрели политические рекламные объявления в Facebook, которые связывают с Россией. Об этом, как говорится в сообщении на сайте компании, заявил вице-президент по политике и коммуникациям социальной сети Эллиот Шраге.

Большинство рекламных объявлений содержали вызывающие разногласия в обществе социальные и политические послания по всему идеологическому спектру, которые затрагивали среди прочего тему ЛГБТ-сообщества, расовые и иммиграционные вопросы, а также право владения оружием, говорится в заявлении.

По данным Facebook, 44% объявлений были просмотрены до выборов президента США, которые состоялись 8 ноября 2016 года. Остальные 56% рекламных сообщений пользователи соцсети, как показывает статистика просмотров, увидели после голосования. Отмечается, что на размещение 99% рекламных материалов, приписываемых РФ, было потрачено менее тысячи долларов. Причем некоторые посты были оплачены “в российской валюте”.

В минувший понедельник старший демократ в комитете Палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что соцсеть передала законодателям политические рекламные материалы, якобы распространявшиеся неназванной российской структурой с целью повлиять на американские выборы, сообщает Politico.

По словам Шиффа, конгресс намерен обнародовать “репрезентативную выборку” этих рекламных объявлений с Facebook, купленных представителями РФ. “Американский народ заслуживает того, чтобы увидеть, как российские разведывательные службы занимались манипулированием и использовали онлайн-платформы, чтобы усилить социальную и политическую напряженность, что остается тактикой российских властей”, – приводятся в статье слова конгрессмена.

Накануне также стало известно, что Facebook дополнительно наймет в следующем году более тысячи сотрудников для проверки рекламы, распространяемой в соцсети.

28 сентября агентство АР со ссылкой на источники сообщало, что комитет сената США по разведке пригласил Facebook, Twitter и Alphabet на общественные слушания по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Слушания пройдут в октябре.

В начале сентября в Facebook заявили, что аккаунты, связанные с Россией, в течение двух лет покупали политическую рекламу. По данным компании, с июня 2015 года по май 2017 года 470 таких аккаунтов потратили около 100 тысяч долларов на три тысячи рекламных сообщений, которые могли повлиять на исход выборов в США.

В компании также обнаружили трату 50 тысяч долларов на 2,2 тысячи сообщений, потенциально связанных с Россией. В середине сентября руководство Facebook передало сведения по продаже рекламы спецпрокурору Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование возможных связей между Москвой и членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа. Позже сенат США направил запрос в Facebook на получение дополнительной информации.

Между тем основатель соцсети Марк Цукерберг сообщил, что компания активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им в расследовании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсети и не знает, кто за этим стоит. В свою очередь, президент Дональд Трамп назвал “мистификацией” информацию о приобретении российскими властями политической рекламы в Facebook.

NEWSru.com

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