В Финляндии пассажирский поезд врезался в армейский бронетранспортер, есть погибшие

В Финляндии поезд столкнулся с бронетраспортером Pasi Оборонительных сил в городе Раасепори (Расеборге). ДТП произошло на железнодорожном переезде на улице Лексваллинтие.

Как сообщает в Twitter агентство STT со ссылкой на полицию, в результате ДТП погибли четыре человека. Одной из жертв оказался машинист поезда.

Сообщается, что среди погибших могли быть финские военнослужащие. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё утром написал в Twitter, что “четверг начался с мрачных новостей”, которыми он опечален.

Также несколько человек получили травмы. Как сообщает AP со ссылкой на новостное агентство FNB, речь идет о восьми пострадавших, которых доставили в больницы в Расеборге и Хельсинки.

Англоязычная редакция Yle со ссылкой на спасательные службы сообщает об 11 участниках ДТП. Пострадавшие с наиболее тяжелыми травмами отправлены в больницу Тёёле в Хельсинки.

Центр приема экстренных вызовов Керава сообщил о ЧП около восьми часов утра по местному времени (совпадает с московским). По данным Центра железнодорожного движения, сообщение между городами Карьяа и Ханко было приостановлено из-за ликвидации последствий аварии.

Контролер движения поездов Рейма Роско находился на связи с машинистом поезда и узнал, что авария произошла на перекрестке Лексваллинтие. “Пассажирский поезд из Карьяа в Ханко столкнулся с транспортным средством на железнодорожном переезде. Были ранены несколько человек”, – рассказал работник.

Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде, отмечает “Фонтанка.fi”. По данным издания, в ДТП попал военный грузовик Sisu SA-150, именуемый чаще Masi.

В Швеции ровно месяц назад, 26 сентября, задействованный в учениях “Аврора-2017” танк столкнулся с пассажирским поездом близ города Труса к юго-западу от Стокгольма. Тогда пострадали четыре человека – трое членов экипажа танка и машинист поезда, напоминает ТАСС.

NEWSru.com

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