В Финляндии прошли парламентские выборы

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За 200 мест в парламенте Финляндии будут бороться 19 партий. Наиболее популярна Социал-демократическая партия, за нее готовы проголосовать 19% человек.

Выборы в Финляндии прошли 14 апреля, в воскресенье, за места в парламенте сразились 19 партий. Об этом сообщает пресс-служба парламента Финляндии.

Как сообщается, данные опросов свидетельствуют, что ни одна из партий не набирает больше 20% голосов избирателей.

«Националистическая партия финнов набрала скорость за правоцентристской партией Национальной коалиции и заняла второе место в предвыборном опросе», — говорится в сообщении.

Отмечено, что наиболее популярна Социал-демократическая партия, за нее готовы проголосовать 19% человек. Правая партия Истинные финны, выступающая против миграционной политики Евросоюза, может получить 16,3%.

Вцелом в выборах в Национальное собрание Финляндии будут участвовать 9 представленных в парламенте партий и 10 непарламентских партий.

Напомним, правительство Финляндии уходит в отставку после провала реформы. Причина ухода правительства в отставку состоит в отказе от проведения реформы системы здравоохранения.

BNS