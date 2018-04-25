В Финляндии разработан уникальный способ захоронения ядерных отходов

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В Финляндии, где 30% энергии производится атомными электростанциями, предложен уникальный способ захоронения ядерных отходов. Согласно проекту отработавшее топливо будет помещаться в искусственно созданный туннель Онкало на западе страны, сообщает телеканал Euronews.

На западном побережье Финляндии ведется строительство АЭС «Олкилуото-3», вблизи которой будет размещено хранилище ядерных отходов. Ожидается, что реактор «Олкилуото-3» станет одним из крупнейших в мире: мощность строящегося энергоблока АЭС составит 1600 МВт.

Туннель Онкало был задуман как уникальное геологическое захоронение ядерных отходов. Отработавшее ядерное топливо, помещенное в медные канистры, будет опускаться под землю на глубину 450 м и закапываться бентонитовой глиной и бетоном. Финляндия рассчитывает, что горная порода, которая оставалась стабильной на протяжении миллиардов лет, позволит защитить топливо от возможных антропогенных и природных катастроф.

belta.by