В финском городе Турку открыто почетное консульство Литвы

В финском городе Турку в понедельник открылось третье почетное консульство Литвы в Финляндии, сообщил МИД.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс на церемонии открытия подчеркнул, что новое почетное консульство будет содействовать развитию литовско-финских экономических и двусторонних связей.

Гостей церемонии приветствовали посол Литвы в Финляндии Вальдемарас Сарапинас, посол Финляндии в Литве Христер Михельсон и мэр города Турку Алекси Ранделл.

Почетным консулом Литвы в Финляндии назначен активный предприниматель Томис Тайпале, возглавляющий сейчас предприятие Mamec Oy, которое действует в областях металлопромышленности, производства и инженерных решений. Выбор пал на город Турку не случайно – это крупнейший город Юго-западного региона Финляндии и исключительно важный порт в регионе Балтийского моря.

BNS

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