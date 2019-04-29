В ФРГ предупреждают о растущей готовности правых радикалов к насилию

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Готовые применить насилие правые радикалы в ФРГ представляют все большую опасность. Это следует из «конфиденциального доклада» Федерального ведомства по охране конституции (BfV), сообщает в воскресенье, 28 апреля, немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным BfV, «террористические проекты и потенциальные планы» возникают среди «различных направлений и спектров правоэкстремистской сцены», включая маргинальные течения и даже вне организованных групп. В качестве возможных исполнителей «выступают, прежде всего, просто организованные небольшие группы или одиночки».

Обмен информацией между ними происходит при помощи мессенджеров или соцсетей, поэтому особо важно отслеживать их активность в интернете, подчеркивают аналитики BfV. Однако на сегодняшний день потенциальным террористам-праворадикалам не хватает организованности, «между их планами и реальностью существуют значительные несостыковки».

Праворадикальные структуры представляют в Германии наибольшую опасность после 1945 года, заявил изданию замглавы парламентской комиссии по контролю за деятельностью спецслужб, член фракции «зеленых» Константин фон Нотц. По его словам, правые экстремисты имеют связи в правительствах соседних европейских стран, в германских земельных парламентах и в самом бундестаге, а также в спецслужбах и бундесвере.

«Подобное развитие, а также возможное управление из-за рубежа, недостаточно хорошо изучены», — подчеркнул парламентарий.

korrespondent.net