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США опасаются объединения российских ресурсов и немецких технологий, заявила лидер партии «Левые», депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine .

«США преследуют свои собственные интересы, а с приходом Трампа они прибегли к агрессивным способам. Их интересы противоречат европейским в важнейших вопросах — и не только экономических. Своими войнами за ресурсы Соединенные Штаты дестабилизировали Ближний Восток и продолжают делать это в Иране. При этом расплачивается за это в первую очередь Европа. Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам», — сказала депутат.

По словам политика, плохие отношения с Россией противоречат интересам Европейского союза, который должен, напротив, развивать плодотворные отношения с Москвой. «Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают», — заключила Вагенкнехт.

Ранее в июне депутат парламента от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия каждый месяц теряет 618 миллионов евро из-за санкций, которые были введены в отношении России. По его словам, Германия страдает от антироссийских санкций больше всех в ЕС : на нее приходится 40% всего ущерба, который наносится странам ЕС из-за антироссийских санкций.

В апреле газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источник, что власти ФРГ планируют обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой освободить страну от участия в новых санкциях в отношении России.

Немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, ведут бизнес с юридическими лицами, которые связаны с находящимися под санкциями людьми. Руководители немецких компаний заявляют, что эти меры могут поставить под угрозу давние совместные предприятия, помешать банкам финансировать новые проекты в России и потенциально обойтись немецкой промышленности в сотни миллионов евро.

В Российско-германской внешнеторговой палате оценивали общие потери немецких компаний в России из-за американских санкций примерно в полтора миллиардов евро. Председатель правления ВТП Маттиас Шепп сообщал, что краткосрочные потери в текущем финансовом году оцениваются в сотни миллионов евро и могут составить до 377 миллионов евро.

Кроме того, прошлым летом после принятия новых санкций США против РФ Германия объявила их «противоречащими международному праву» и призвала тесно координировать политику санкций с ЕС. Тогда в Берлине заявили, что компании ЕС не должны страдать из-за антироссийских санкций, принятых США.

NEWSru.com