В Габоне произошла попытка военного переворота

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В африканской республике Габоне в понедельник, 7 января военные взяли под контроль государственную радиовещательную станцию, где заявили о создании «Национального совета реставрации» в связи с утратой доверия к президенту страны Али Бонго Ондимбе, сообщает BBC News. Позже военные были арестованы.

События произошли рано утром в Либревиле. Сообщается, что в радиоэфире военные заявили о том, что пришло время «восстановить демократию» в стране.

Военные призвали коллег взять под контроль транспортную систему, запасы боеприпасов и аэропорты «в интересах нации».

Позже радио RFI со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу сообщило, что силовики арестовали мятежных военных.

Министр заявил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать. По его словам, речь идет о группе «шутников», неизвестных командованию армии Габона.

korrespondent.net