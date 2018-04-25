В. Гайлюс ушел с должности главы Антикоррупционной комиссии сейма Литвы

Избранный мэром Йонишкского района Литвы либерал Виталиюс Гайлюс в среду покинул пост председателя Антикоррупционной комиссии сейма.
На этот пост намерен претендовать председатель Литовского либерального движения (ЛЛД) Эугениюс Гентвилас.
«Хочу, чтобы комиссия скорее разобралась со своим руководством, выбрала нового председателя и начала новый этап», — сказал В. Гайлюс BNS.
В соответствии с неформальным соглашением и сложившейся традицией, должность председателя Антикоррупционной комиссии сейма принадлежит представителю оппозиции. Однако такое положение не узаконено ни в Уставе сейма, ни в Законе об Антикоррупционной комиссии.
Э. Гентвилас надеялся, что пост председателя Антикоррупционной комиссии достанется либералам. В ближайшее время фракция намерена провести совещание по кандидатуре.
«Я бы предложил себя там», — сказал BNS глава ЛЛД.
В конце марта или начале апреля В. Гайлюс планирует отказаться от мандата члена сейма.
Он должен сделать это до 16 апреля, когда состоится первое заседание вновь избранного совета самоуправления Йонишкского района.