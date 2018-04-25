В. Гайлюс ушел с должности главы Антикоррупционной комиссии сейма Литвы

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Избранный мэром Йонишкского района Литвы либерал Виталиюс Гайлюс в среду покинул пост председателя Антикоррупционной комиссии сейма.

На этот пост намерен претендовать председатель Литовского либерального движения (ЛЛД) Эугениюс Гентвилас.

«Хочу, чтобы комиссия скорее разобралась со своим руководством, выбрала нового председателя и начала новый этап», — сказал В. Гайлюс BNS.

В соответствии с неформальным соглашением и сложившейся традицией, должность председателя Антикоррупционной комиссии сейма принадлежит представителю оппозиции. Однако такое положение не узаконено ни в Уставе сейма, ни в Законе об Антикоррупционной комиссии.

Э. Гентвилас надеялся, что пост председателя Антикоррупционной комиссии достанется либералам. В ближайшее время фракция намерена провести совещание по кандидатуре.

«Я бы предложил себя там», — сказал BNS глава ЛЛД.

В конце марта или начале апреля В. Гайлюс планирует отказаться от мандата члена сейма.

Он должен сделать это до 16 апреля, когда состоится первое заседание вновь избранного совета самоуправления Йонишкского района.

BNS