В гараже под мечетью в Берлине обнаружены пакеты с 200 патронами

В западной части Берлина в воскресенье вечером, 10 декабря, была обнаружена партия патронов – в двух пластиковых пакетах находились 200 новых патронов калибра 7.65. По данным немецкой прессы, о находке полицейским сообщил автолюбитель, который обнаружил схрон в подземном гараже неподалеку от рождественского базара в районе замка Шарлоттенбург. Патроны были спрятаны за грудой зимних колес. Как уточняет B.Z. Berlin, боеприпасы находились в запечатанных оригинальных упаковках.

Над подземным гаражом находилась мечеть, поэтому в городе была объявлена полицейская тревога. На место происшествия прибыли десятки полицейских с собаками. Поздним вечером правоохранители проверили рождественский базар и парк замка Шарлоттенбург, передает DW. Об обнаружении каких-либо дополнительных схронов оружия и патронов не сообщается.

В столичной полиции подчеркнули, что не видят причин связывать опасную находку с возможным терактом. “В Берлине всегда находят боеприпасы. По-видимому, кто-то убирался в гараже и нашел что-то оставшееся со времен его дедушек”, – цитирует представителя полиции агентство Reuters. Издание Bild уточняет, что раньше поблизости от этого подземного гаража находился клуб байкеров Hells Angels Nomads.

Как известно, на рождественских рынках в Германии в этом году приняты повышенные меры безопасности. 19 декабря 2016 года в столице ФРГ тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории одного из праздничных рынков. Погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация “Исламское государство”*. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии застрелен в Милане итальянскими полицейскими, которые остановили его для проверки документов. Он вытащил пистолет и с криком “Аллах акбар” собирался открыть огонь по полицейским.

1 декабря этого года в Потсдаме на востоке Германии рождественскую ярмарку эвакуировали из-за обнаруженного рядом с ней взрывного устройства. Позже полиция уточнила, что подозрение о самодельном взрывном и зажигательном устройстве подтвердилось. Находку уничтожили с помощью робота.

В прошлом месяце французская полиция задержала шесть человек, подозреваемых в подготовке нападений на рождественском базаре в Реймсе. Кроме того, в начале ноября в Швейцарии и Франции в рамках совместной антитеррористической операции были задержаны 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта.

Госдепартамент США ранее заявил о повышенной угрозе терактов в Европе в период новогодних праздников.

NEWSru.com

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